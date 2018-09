UFRN: 1º colocado na Medicina é eliminado por fraude O primeiro colocado para o curso de Medicina no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi desclassificado por fraude. Antônio Gomes da Silva Filho, que já era aluno da UFRN no curso de Odontologia, cursou o ensino fundamental e médio na rede privada, mas apresentou à Comissão Permanente de Vestibular um certificado de conclusão do ensino fundamental e médio por meio de exames supletivos na rede pública. Por meio do chamado Argumento de Inclusão, ele se beneficiou do bônus na nota final para alunos da rede pública.