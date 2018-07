Ugandense passa mal ao levar cocaína no estômago O ugandense Khuju Moses Shaban, de aproximadamente 40 anos, acusado de transportar no estômago 80 cápsulas de cocaína - um total de 1,035 quilo - está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Antonio Giglio, em Osasco, na Grande São Paulo, após passar mal e ser encaminhado pelos bombeiros para o pronto-socorro do Jardim Santo Antonio, na mesma cidade.