Ulbra apura suspeita de falha em educação a distância Um ex-funcionário lançou suspeitas sobre o sistema de aprovação dos alunos dos cursos de educação a distância da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Em denúncia anônima, ele disse que estudantes recebiam notas por provas dissertativas que não eram corrigidas pelos responsáveis. A reitoria informou hoje, por meio de nota, que instaurou processo administrativo e prometeu "colaborar com todos os meios necessários para esclarecer os fatos junto ao inquérito da Polícia Federal (PF)", que vai apurar se houve irregularidades e, se for o caso, qual a extensão que tiveram.