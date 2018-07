Ulianópolis deixa lista do desmatamento A cidade paraense de Ulianópolis, a 400 quilômetros de Belém, é o quinto município a sair da relação dos maiores desmatadores do País. Além de atingir metas, a localidade tem 80% de seus imóveis rurais presentes no Cadastro Ambiental Rural. A lista, então com 48 cidades, foi criada em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 2010, Querência (MT) e Paragominas (PA) foram os primeiros a deixarem a relação. No início do ano, foi a vez de Alta Floresta (MT) e Santana do Araguaia (PA). Dom Eliseu, que fica a 450 quilômetros de Ulianópolis, e Marcelândia (MT) devem ser as próximas a saírem da lista. / BRUNO DEIRO