Última a desfilar, Portela homenageia Madureira A Portela fecha o primeiro dia de desfiles na Sapucaí com uma homenagem a Madureira, bairro de 400 anos conhecido como a capital do subúrbio carioca, que abriga a escola. Além disso, a azul e branco, fundada em 11 de abril de 1923, homenageia Paulinho da Viola e comemora seus 90 anos de existência. A agremiação foi a campeã do primeiro desfile do carnaval carioca, em 1935, e neste ano, com o enredo "Madureira... onde o meu coração se deixou levar", pretende voltar ao topo.