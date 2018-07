Última internada da tragédia da Kiss deixa o hospital A estudante Ritchieli Pedroso Lucas, de 19 anos, recebeu alta do Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira. Ela era a última internada da tragédia da boate Kiss, de Santa Maria e estava sob cuidados médicos desde o dia do incêndio, 27 de janeiro. Em nota, o hospital informou que "após mais de cinco meses de internação recuperando-se de queimaduras e de um quadro de insuficiência respiratória, ela volta para casa em bom estado de saúde, podendo seguir sua vida normalmente". Durante o período em que esteve hospitalizada, Ritchieli perdeu a irmã, Driele, que também estava na boate e morreu no dia 7 de fevereiro.