'Última Parada - 174' vai disputar indicação ao Oscar O filme "Última Parada -174" de Bruno Barreto foi o escolhido do Brasil para concorrer à vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar 2009. O anúncio foi feito hoje, no Rio, pelo secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin, e a comissão que fez a escolha, formada por seis jurados. O MinC recebeu 14 inscrições. "Meu Nome Não é Johnny", de Mauro Lima era um dos favoritos.