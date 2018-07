'Última Parada' fica fora dos indicados ao Globo de Ouro Heath Ledger ganhou uma indicação póstuma para o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por sua interpretação como Coringa no filme Batman - O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Já o longa brasileiro Última Parada: 174, de Bruno Barreto, não ficou entre os indicados ao prêmio de melhor filme estrangeiro. O anúncio dos indicados foi feito hoje pela Associação dos Cronistas Estrangeiros de Hollywood e os prêmios, em geral vistos como prévia do Oscar, serão entregues numa festa no dia 11 de janeiro no Hotel Berverly Hilton. Na categoria cinema, dois títulos polarizam a disputa para melhor drama: O Curioso Caso de Benjamim Button, de David Fincher, e Frost/Nixon, de Ron Howard, receberam cinco indicações cada. Outro dos indicados é o atual queridinho dos críticos nos EUA - Slumdog Millionaire, de Danny Boyle. Brad Pitt e Angelina Jolie polarizam a disputa nas categorias de melhor ator e atriz de drama. Pitt é indicado por Benjamim Button e Angelina por A Troca, de Clint Eastwood. Na lista dos indicados ao troféu de melhor filme estrangeiro estão o italiano Gomorra, de Matteo Garrone; a animação israelense Waltz with Bashir, de Ari Folman; e o drama sueco Everlasting Moments, de Jan Troell. Na categoria TV, concorrem a melhor série de comédia: 30 Rock, The Office, Entourage, Weeds e Californication.