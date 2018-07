Última residência de Diana vira palco de evento cultural em Londres

Designers famosos transformaram parte do Palácio de Kensington, em Londres - último local onde morou a princesa Diana antes da morte, em 1997 -, em um "palácio encantado".

A ideia por trás do projeto, que recebeu o nome de The Enchanted Palace, é continuar atraindo o público ao local durante a reforma de algumas das salas do palácio.

A companhia de teatro britânica Wildworks foi chamada para comandar a transformação, contando histórias de membros da família real que já moraram no palácio.

Para isso, eles contaram com a ajuda de designers britânicos famosos, como Vivienne Westwood, que criou um vestido para princesas rebeldes em uma escadaria.

O designer William Tempest transformou o quarto de infância da rainha Victoria, com um vestido feito de mil pássaros de origami.

Em outra sala, dedicada à paixão de duas princesas pela dança, estão a coroa que a Princesa Margaret usou no dia de seu casamento e suas sapatilhas de balé. E ao lado, um vestido da Princesa Diana.

O projeto ficará aberto ao público até 2012, e um novo grupo de designers continuará transformando o palácio nos próximos meses.