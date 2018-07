Última vítima de massacre em escola do RJ recebe alta Recebeu alta hoje a última vítima do massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio, que permanecia internada. Thayane Tavares Monteiro, de 13 anos, passou quase três meses no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e, nos últimos 12 dias, estava internada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).