Último dia de Prime Day: notebooks têm descontos de até R$ 700

Seu computador portátil já não está mais 100%? Pois agora é o melhor momento para adquirir um notebook moderno. A 2ª edição do Prime Day no Brasil, que começou nesta segunda-feira (21) e termina às 23h59 desta terça (22), oferece milhares de produtos em promoção em mais de 30 categorias, para quem é membro da Amazon Prime (R$ 9,90 por mês, com 30 dias de teste grátis).

Uma das oportunidades é comprar notebooks com ótimos descontos, como é o caso do Notebook LG Gram Intel Core i7-1165G7, que ganhou R$ 700 de desconto no período do evento. Ele pesa apenas 1,190 kg, o mais leve, segundo o livro dos recordes, e vem com tecnologia de ponta que permite 33% mais velocidade do que o padrão DDR4 3200MHz.

Também está disponível na lista de ofertas o Notebook Lenovo 2 em 1 IdeaPad Flex 5i (R$ 520 de desconto), supermoderno, que permite quatro modos de utilização: notebook, tablet, tenda e apresentação. Vem com teclado retroiluminado em LED, favorecendo a digitação em lugares com pouca iluminação.

Abaixo, veja detalhes desses e de outros modelos do Prime Day.

6 notebooks com descontos no Prime Day

Notebook LG Gram Intel Core i7-1165G7 (R$ 12.999 por R$ 12.299; R$ 700 de desconto; 5% off)

Notebook Dell Inspiron i15-3584-A30P 8ª Geração (de R$ 3.247,69 por R$ 2.737; R$ 510,69 de desconto; 16% off)

Notebook Lenovo 2 em 1 IdeaPad Flex 5i (de R$ 5.199 por R$ 4.679; R$ 520 de desconto; 10% off)

Notebook Dell Inspiron 15 3000 i15-3583-DS90S (de R$ 4.733,52 por R$ 4.225; R$ 508,52 de desconto; 11% off)

Notebook Multilaser Legacy Book Intel Pentium Quadcore (de R$ 1.599,99 por R$ 1.399; R$ 200,99 por desconto; 13% off)

Notebook Ultraportátil Dell Inspiron 13 7000 (de R$ 6.099 por R$ 5.999; R$ 100 de desconto; 2% off)

