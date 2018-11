Último dia do ano terá céu nublado em boa parte do País

Na Região Sul, a sexta-feira será parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas isoladas no leste e no sul do Paraná, no litoral de Santa Catarina e no litoral do Rio Grande do Sul. As demais áreas tem sol com poucas nuvens. A temperatura máxima prevista na Região é de 36ºC e a mínima de 9ºC.

No Centro-oeste, o céu fica encoberto durante o dia e pode chover, com trovoadas isoladas, em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. As demais áreas têm dia nublado. A temperatura máxima prevista é de 36ºC e a mínima, de 18ºC.

No Nordeste devem ocorrer pancadas de chuva isoladas no parte sul e oeste do Maranhão, no Piauí, no sul do Ceará e em Pernambuco, Bahia e Paraíba. As demais áreas devem ter uma sexta-feira de sol com poucas nuvens. A temperatura máxima prevista é de 37ºC e mínima de 18ºC.

Na Região Norte, o dia deve ser nublado e com possibilidade de pancadas de chuva no Amazonas, no Pará, no Acre, no Amapá, em Rondônia e em Tocantins. A máxima prevista é de 34ºC e a mínima é de 20ºC.