Último filme de Harry Potter bate recorde de bilheteria

O último filme da série Harry Potter bateu o recorde de bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá em seu fim-de-semana de estreia, arrecadando US$ 168 milhões (R$ 263,7 milhões).

O longa Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 já havia arrecadado US$ 92,1 milhões em seu dia de estreia, segundo o estúdio Warner Bros.

O recorde anterior de bilheteria no fim-de-semana de estreia era de Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2008, com US$ 158 milhões (R$ 248 milhões).

Em todo o mundo, o oitavo filme de Harry Potter havia arrecadado, até sexta-feira, US$ 157,5 milhões (R$ 246 milhões).

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 é o oitavo e último filme da franquia, que já é a mais rentável da história do cinema.

Até agora, a série já arrecadou mais de US$ 6 bilhões (R$ 9,4 bilhões) em todo o mundo, sem incluir o que o oitavo filme fez em seu fim-de-semana de estreia.

"(A arrecadação) de US$ 1 bilhão de dólares certamente vai ocorrer", disse Dan Fellman, chefe de distribuição doméstica da Warner Bros. nos EUA.

A maior parte dos cinemas americanos exibe o filme em 3D, o que causa um pequeno aumento no preço do ingresso.

Filas

Fãs de todo o mundo formaram filas por horas para ser os primeiros a assistir ao longa, baseado na segunda parte do sétimo - e último - livro escrito pela autora J.K. Rowling com o bruxo Harry Potter como personagem principal.

O primeiro filme da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, teve sua estreia há dez anos, transformando seus protagonistas, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), em astros.

O recorde anterior de bilheteria em um só dia pertencia ao filme A Saga Crepúsculo: Lua Nova, de 2009, que fez US$ 72,7 milhões (R$ 114 milhões) em sua estreia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.