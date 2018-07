Último ônibus espacial pousa nos Estados Unidos

O ônibus espacial Atlantis, com quatro astronautas, pousou ontem na Flórida, pondo fim ao mais longo programa de voos espaciais da Nasa, que durou 30 anos. Uma pesquisa feita pela rede de TV CNN estimou que, embora o entusiasmo dos americanos com a corrida espacial tenha caído nas últimas décadas, 50% deles consideram ruim o fim do programa de ônibus espaciais.

"Após servir o mundo por mais de 30 anos, os ônibus espaciais conquistaram o seu lugar na História", afirmou o comandante do Atlantis, Christopher Ferguson, pouco antes do pouso, ontem de manhã. Milhares de pessoas lotaram o Centro Espacial Kennedy para assistir à aterrissagem.

Com o fim do programa, deve demorar de três a cinco anos para que astronautas sejam levados ao espaço a partir dos Estados Unidos - desta vez por empresas privadas. A agência espacial americana deve se concentrar em levar o homem a Marte, mas a Nasa ainda não desenhou um foguete para este fim. As viagens mais rotineiras, até a Estação Espacial Internacional, devem ser feitas com foguetes Soyuz, da Rússia.