Último programa de Oprah Winfrey reúne estrelas na TV dos EUA

A rede de televisão americana ABC leva ao ar nesta quarta-feira o último programa de entrevistas da apresentadora mais famosa dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, 25 anos depois de sua estreia.

No programa já gravado não faltaram lágrimas, público empolgado e o tradicional desfile de estrelas no show daquela que é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo.

"Foi lindo. Chorei o tempo todo", contou uma das mulheres que participou da gravação.

"Oprah Winfrey, hoje você está cercada de amor", disse o ator Tom Hanks durante a gravação do programa.

A apresentadora se despediu de seu programa de entrevistas com um episódio duplo, gravado com a presença de 13 mil pessoas e muitas participações especiais. Além de Tom Hanks, também participaram Tom Cruise e Stevie Wonder, entre outros.

No último programa, Oprah também contou com a presença de sua professora da época do primário, além do ator Will Smith.

Os programas de Oprah, famosos por sua empolgação e emoção, também levam os entrevistados a fazer o inesperado, como o próprio Tom Cruise, que já deu pulinhos no sofá da apresentadora.

Críticos dizem que a atração era como um confessionário, não apenas para americanos. No último exemplo, Sarah Ferguson, mãe das princesas Beatrice e Eugenie e ex-mulher do príncipe Andrew, contou como se sentiu ao não ser convidada para o casamento real em abril.

A influência de Oprah também chegou à Presidência americana, já que ela foi uma das grandes partidárias de Barack Obama.

Apesar do adeus emocionado, a apresentadora continua na televisão. Em janeiro, ela lançou sua própria rede, que vai oferecer 24 horas de programas sobre estilo de vida.