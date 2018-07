Ultracargo diz que incêndio foi reduzido, mas chamas ainda atingem 3 tanques Em nota divulgada no final da tarde deste domingo (5), a Ultracargo, proprietária dos tanques de combustível que estão sob chamas em Santos, informou "que o incêndio em parte de seu terminal foi reduzido após a chegada de novos equipamentos e materiais desde a noite de ontem, cedidos por empresas parceiras e participantes do Plano de Auxílio Mútuo (PAM)". De acordo com a companhia, no momento as chamas atingem três tanques, um a menos que na noite anterior.