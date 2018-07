Ultrapar atuará em pagamento eletrônico no setor de transportes

Cada uma das empresas terá participação de 50 por cento na joint venture, que deve iniciar operações no primeiro trimestre de 2013, de acordo com comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira.

A Odebretch Transport foi criada em 2010 pela Organização Odebrecht e atua como investidora e operadora nas áreas de mobilidade urbana, rodovias e sistemas integrados de logística, segundo informações do site da companhia.

A rede de postos de combustível da Ipiranga será o principal canal de distribuição da Conectcar e o contato com os proprietários de veículos, de acordo com a nota.

"A ConectCar nasce impulsionada pelas novas regras para incentivar a competição no setor e alia a experiência e complementariedade de seus sócios", disse a Ultrapar em comunicado.

Segundo a Ultrapar, a nova companhia terá abrangência nacional e trará inovações na oferta de serviços de identificação eletrônica de veículos, como a instalação de um chip no para-brisa do veículo, que permitirá a abertura automática de cancelas de pedágios com menores custos, por meio de sistema pré-pago e isento de mensalidades.

A companhia destaca que há fortes fortes perspectivas de crescimento para o setor, com o crescimento de 20 por cento ao ano do tráfego de veículos, a maior renda da população brasileira e o aumento na extensão de rodovias com pedágio, além do aumento do uso do pagamento eletrônico em estacionamentos.

(Por Juliana Schincariol)