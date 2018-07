Ultrapassagem em local proibido acaba em 5 mortes Duas crianças e outras três pessoas morreram na noite de ontem na rodovia PR-323, na região de Umuarama, no noroeste do Paraná, após o carro em que estavam colidir de frente com um outro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no momento que o veículo das vítimas tentava fazer uma ultrapassagem em local proibido.