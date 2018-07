Ultrapassagem proibida causa três mortes em Sorocaba

O Gol tentava ultrapassar o outro veículo numa curva. Os dois motoristas morreram. Também morreu a adolescente Natália Soares da Silva, de 13, que estava no Santana. Duas irmãs dela, Fernanda e Patrícia Soares da Silva, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Sorocaba. A rodovia ficou interditada durante uma hora para o socorro às vítimas.

Em Itapetininga, cidade da região, uma criança de dois meses morreu, no domingo, depois que o veículo em que viajava atropelou um cavalo que invadiu a rodovia Aristides da Costa Barros (SP-157). O bebê viajava com o pai, a mãe e o irmão mais velho, numa picape Saveiro. O veículo colidiu em seguida com outro carro. Os outros ocupantes da Saveiro - o casal e o outro filho - ficaram feridos. A Polícia Civil investiga a quem pertence o animal.