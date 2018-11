Ultrassom vira arma polêmica contra latidos

Amplamente disponíveis em sites internacionais, eles são uma das saídas mais comentadas entre participantes de grupos relacionados a ruídos na internet - geralmente pessoas que se sentem atormentadas pelo cachorro do vizinho e não podem estudar ou dormir direito por causa dos altos e constantes latidos. No Brasil, os aparelhos custam até R$ 400. No exterior, a média de preço é US$ 80.

De usuários, a reportagem ouviu mais elogios que críticas. Há resistência, contudo, por parte de adestradores quanto à eficiência do produto e por parte de sociedades protetoras dos animais, que afirmam que os bichos sofrem violência.

Para Armen Neliksetyan, da MeGT, fabricante de aparelhos antirruído no Brasil, os usuários mostram satisfação, e o produto não é ofensivo ao animal. Ele cita o uso de aparelhos de ultrassom por carteiros no Reino Unido e em treinamentos de caça em diferentes países como exemplo da aceitação do aparelho. Ele pede a regulamentação no País desse tipo de apetrecho.

A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa) critica especialmente o comportamento de responsáveis por animais que não se preocupam com o excesso de latidos. "Por que o cachorro está latindo? Se é porque fica sozinho o dia inteiro, essa pessoa não pode ter cachorro", diz Izabel Nascimento, presidente da entidade e contrária ao aparelho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.