UM AMOR DE POLENTA Uma costela cozida a baixa temperatura (R$ 39,80), que desmancha ao toque do garfo, repousa sobre uma polenta cremosa no ponto perfeito e agrião. É quase um prato de amor o que sai da cozinha do simpático Beco do Bartô. R. Sampaio Viana, 216, Paraíso, 3884-0119.