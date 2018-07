Um ano depois de queda de presidente, aumenta número de imolações entre tunisianos

Pelo menos 130 pessoas atearam fogo ao próprio corpo na Tunísia nos últimos 12 meses.

Em entrevista concedida à BBC em um hospital da capital, Túnis, Hosni, que ateou fogo ao próprio corpo há um ano, afirmou que copiou o ato de Mohamed Bouazizi, o jovem que, em dezembro de 2010, ateou fogo ao próprio corpo e desencadeou a onda de protestos e choques com a polícia que acabou na renúncia do presidente Zine El Abidine Ben Ali, em janeiro do ano passado.

Os tunisianos que cometem este ato costumam ser jovens de áreas rurais, pobres, que passaram pelo ensino básico.

Geralmente estão desempregados e, apesar de se esforçarem muito, têm pouca possibilidade de voltar ao mercado de trabalho.