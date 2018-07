Um ano depois de queda de presidente, aumenta número de imolações entre tunisianos

Pelo menos 130 pessoas atearam fogo ao próprio corpo na Tunísia nos últimos 12 meses.

Em entrevista concedida à BBC em um hospital da capital, Túnis, Hosni, um jovem que ateou fogo ao próprio corpo há um ano, afirmou que copiou o ato de Mohamed Bouazizi, que, em dezembro de 2010, ateou fogo ao próprio corpo e desencadeou a onda de protestos e choques com a polícia que acabou na renúncia do presidente Zine El Abidine Ben Ali, em janeiro do ano passado.

Estes protestos que levaram à queda de Ben Ali desencadearam a Primavera Árabe, uma onda de protestos e manifestações contra governos em vários países do norte da África e Oriente Médio.

Hosni Mubarak abandonou a presidência do Egito no início de 2011 depois da onda de protestos em todo o país. Na Líbia, depois de meses de confrontos, o presidente Muamar Khadafi foi capturado e morto por rebeldes em outubro, depois de oito meses de guerra civil e operação da Otan no país.

Os protestos continuam em outros países como o Bahrein e, no caso mais grave, a Síria, onde mais de 5 mil pessoas já morreram na repressão aos protestos que pedem a renúncia do presidente Bashar al-Assad, segundo a ONU.

No Iêmen, depois de muita pressão dos manifestantes antigoverno, o presidente Ali Abdullah Saleh concordou em deixar o poder até fevereiro, mas exigiu imunidade para ele e sua família. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.