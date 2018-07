Um ano depois de revolução, turismo ainda sofre perdas no Egito

O Egito já foi um dos destinos turísticos mais populares entre os ocidentais. Mas, desde a queda do presidente Hosni Mubarak, em 2011, muitos deixaram de viajar ao país.

A revolução desencadeou a ascensão de grupos políticos muçulmanos linha dura, que contam com muito apoio principalmente nas cidades menores do país.

Além da queda no número de turistas, o setor no Egito agora precisa lidar também com aqueles que defendem uma interpretação estrita do islamismo.

Em alguns restaurantes já não é possível comprar bebidas alcoólicas, pois os donos temem os muçulmanos mais linha dura.