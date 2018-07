Um aperto financeiro desejado é muito diferente de um aperto indesejado

Em dezembro de 2009, quando publicamos as novas previsões globais do Goldman Sachs para os produtos internos brutos (PIBs) em 2010 e 2011, elas estavam acima das projeções consensuais. Esta situação se mantém, e um dos principais fatores do nosso otimismo tem sido o considerável afrouxamento das condições financeiras nos Estados Unidos - ao menos até as duas últimas semanas.

Esse notável afrouxamento ao longo do ano passado foi desejado, e planejado pelos estrategistas da política monetária americana, numa conjuntura de forças deflacionárias e crescimento real do PIB significativamente enfraquecido. As condições financeiras chinesas, medidas pelo nosso Índice de Condições Financeiras (FCI, em inglês), registraram um abrandamento espetacular desde o final de 2008 - equivalente a mais 6 pontos porcentuais (isto é, como se fosse uma redução dos juros de seis pontos porcentuais).

Isso também era extremamente desejável e foi uma resposta necessária ao declínio do crescimento e da inflação. Os nossos índices de condições financeiras levam em conta não só a política monetária, mas também as condições - mais favoráveis ou desfavoráveis à atividade econômica - nos mercados de ações, títulos de renda fixa e câmbio.

Atualmente, esperamos que nosso FCI chinês registre um aperto este ano, especialmente se for excluído o componente do mercado de ações. Se as condições financeiras não ficarem mais apertadas, acreditamos que o crescimento do PIB chinês em 2010 e 2011 pode ser maior do que sugerem nossas atuais previsões.

Em algum momento do futuro, as condições financeiras nos EUA também voltarão a se apertar. Mas, quando descrevemos as perspectivas para 2010 como "animadoras, embora arriscadas", a nossa previsão era de que isso não ocorreria neste ano. Aliás, uma das nossas principais preocupações, em relação ao acerto das nossas projeções, é justamente com um aperto nos Estados Unidos mais cedo do que esperamos.

Se houvesse um aperto nas condições financeiras americanas, seria fundamental, tanto para a economia americana quanto para a global, saber se ele foi desejável ou indesejável - e a resposta a essa pergunta influenciaria os mercados globais. Provavelmente, nenhum dos dois casos seria particularmente agradável (levando-se em conta que os nossos FCIs são constituídos por ações e títulos de renda fixa, um aperto, que leva à perda de valor de ambos, quase por definição é desagradável).

No caso de uma piora do nosso FCI dos Estados Unidos ser resultado de um crescimento do PIB e da inflação maior do que o esperado, estaria pavimentado um caminho mais rigoroso para as condições financeiras do que aquele que antecipamos. Além disso, como no caso atual da China, é provável que, quanto mais rápido as autoridades americanas promovessem um aperto das condições financeiras, menos doloroso ele seria, no final das contas.

Esse é um cenário que claramente vem colocando em risco o cumprimento das nossas previsões, especialmente porque importantes indicadores de alta frequência (isto é, que são divulgados em curtos intervalos de tempo), como os relativos a estoques, seguem mostrando sinais muito fortes de recuperação.

Apesar de representar um risco para o cumprimento das nossas previsões, duvidamos que um aperto das condições financeiras nos Estados Unidos, num cenário de maior crescimento do PIB nominal (isto é, de elevação do PIB e/ou da inflação), se constituísse numa nova e consistente causa de temor nos mercados globais.

Na verdade, conforme fossem surgindo evidências de que o crescimento seria maior do que o esperado, uma nova combinação de condições financeiras poderia surgir. Em especial, as ações poderiam se recuperar simultaneamente ao recuo no preço dos títulos de renda fixa (o que significa uma alta nas suas taxas de juros).

Já um endurecimento indesejado das condições financeiras nos Estados Unidos seria uma situação bem diferente e muito mais preocupante. Atribuímos a este cenário uma probabilidade escassa, principalmente levando em conta as experiências e as convicções claramente articuladas do atual presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke, e de vários dos mais importantes membros da FOMC (Comissão Federal para o Mercado Aberto, órgão que toma as decisões de política monetária nos Estados Unidos).

Desde o final de 2008, houve diversos momentos em que o Fed pareceu buscar deliberadamente condições financeiras acomodatícias. Uma preocupação frequente entre nossos clientes, em especial investidores, está relacionada às dimensões do déficit do orçamento americano e à perspectiva de persistentes déficits no futuro. Hoje, em termos reais, os rendimentos dos títulos de renda fixa americanos estão próximos do nível mais baixo em muitas décadas, enquanto o déficit fiscal é o mais elevado já registrado. Entretanto, duvidamos que esses elevados déficits acabem fazendo com que as taxas de juros subam significativamente, como sugerem alguns.

Na realidade, simultaneamente ao aumento da taxa de poupança doméstica dos Estados Unidos, há evidência de uma ampliação significativa das compras pelos americanos de títulos de renda fixa do país, e de uma redução da aquisição de títulos estrangeiros (o aumento da demanda por títulos tende a reduzir a sua rentabilidade). Trata-se, aparentemente, de um desdobramento bastante saudável. Baseado nessa evidência, é difícil prever um aumento considerável dos rendimentos dos títulos, isto é, dos juros nos Estados Unidos, na ausência de uma inflação maior - e também se o Fed continuar tão transigente quanto esperamos.

Mas há um caminho alternativo e muito mais preocupante para o aperto indesejável das condições financeiras nos Estados Unidos, que poderá emergir como resultado de consequências imprevistas das políticas americanas para o setor financeiro (recentemente, o governo Obama expôs planos de novas regulações bancárias, mais rígidas e que podem impor limites à atuação das instituições financeiras).

De fato, a observação atenta da recente trajetória dos mercados americanos de crédito e de ações, e também do nosso FCI, sugerem que as condições financeiras nos Estados Unidos se apertaram em reação ao anúncio do presidente Obama, no dia 21 de janeiro, propondo ao Congresso importantes reformas no setor financeiro, além daquelas cujo conhecimento já era de domínio público. Nosso FCI dos Estados Unidos, na verdade, sofreu um aperto equivalente a 0,5 ponto porcentual em apenas duas semanas.

Com base nessas evidências, esperamos que tanto o Executivo quanto o Congresso dos Estados Unidos reflitam muito cuidadosamente sobre os detalhes daquelas propostas de reforma financeira, e sobre as suas consequências mais amplas. Este é um tema do qual, sem dúvida nenhuma, voltaremos a tratar no futuro.