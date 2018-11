Um apostador do Rio e outro de SP acertam a Quina A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 1920 da Quina, sorteio realizado nesta terça-feira, em Cravinhos, São Paulo. Os números sorteados são: 08 - 10 - 22 - 66 - 76.Dois apostadores, sendo um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo, acertaram a Quina e vão receber cada um o prêmio de R$ 452.064,79. A Quadra foi acertada por 118 apostadores e seu prêmio é de R$ 4.580,78. Já o Terno teve 7.702 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 93,57.A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 350 mil.