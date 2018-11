Um apostador leva prêmio da Quina;Dupla Sena acumula

Dupla Sena - Não houve ganhador no primeiro sorteio do concurso 857 da Dupla Sena, realizado também em Cáceres (MT). No segundo sorteio, também ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio fica acumulado em R$ 722.409,93 para 6 acertos no 1º sorteio do próximo concurso, que será realizado na terça-feira (27).

Os números sorteados no primeiro sorteio foram: 01 - 02 - 21 - 42 - 43 - 44. Os números sorteados no segundo sorteio foram: 04 - 21 - 25 - 28 - 29 - 45. A Quina teve 18 ganhadores que receberão R$ 4.438,86 e a Quadra teve 1.186 ganhadores que levarão R$ 96,24. Os resultados podem ser conferidos em http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.asp