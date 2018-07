Um autor em busca do coração suburbano

O parentesco literário entre Paulo Rodrigues e o uruguaio Felisberto Hernández (1902- 1964), nunca foi estudado pelos acadêmicos. Deveria. E isso não só porque a segunda parte de seu As Vozes do Sótão se passa no Uruguai, país onde o passado desaba sobre o presente com o peso de um monstro antediluviano. Como Hernández, Paulo tem um conto antigo em que um insuspeito evangélico frequenta um cabaré. É um estranho no paraíso, tentando descrever inutilmente personagens secundários. No fundo, tanto um como o outro estão empenhados em narrar a própria história. Hernández queria dizer o que se passava com ele. E sabem por quê? Para ver se, ao dizer o que se passa, a dor realmente passa, deixando-o em paz. E não só a dor provocada pelas pessoas. Os objetos inanimados, tão caros ao uruguaio, assumem igualmente um aspecto fantasmático no terceiro livro do brasileiro, como o estojinho de veludo carmesim da mãe do protagonista, em que ela esconde fotos, bilhetes e bijuterias. "Damiano/Guido procura nas mulheres semelhanças insólitas com a mãe", diz Rodrigues, completando: "Uma certa sensualidade vulgar, como o estojo vermelho cheio de bugigangas e restos de batom."

Damiano é como os narradores de Hernández, que podem se resumir a um único narrador. Em ambos, as situações bizarras e a maneira de narrar impedem uma classificação apressada. Não há realismo fantástico ou sombra do gênero em As Vozes do Sótão. Tampouco a evocação de Memórias do Subsolo de Dostoievski transforma o livro de Rodrigues num manifesto político. Foi-se o tempo em que o escritor militava em grupos clandestinos e defendia a luta armada. Suburbano de Itaquera, ele brincou descalço na linha do trem que o inspirou a escrever À Margem da Linha, mas logo teve de trabalhar para ajudar no orçamento. Sua mãe, empregada doméstica com quatro filhos para criar, mal tinha tempo de dar atenção a eles, sendo o mais prejudicado justamente aquele que lia e viria a ser escritor.

Rodrigues, antes disso, foi jornaleiro e torneiro mecânico. Passou duas décadas fazendo todo tipo de serviço para a Telesp e ainda hoje atua como sindicalista, embora um tanto desencantado. Sua infância, conta, foi feliz, apesar de tudo - e no "apesar" está incluído seu ressentimento de ser, como caçula, "jogado para escanteio". O passional Damiano de As Vozes do Sótão sofre da mesma doença. Um tanto depressivo, sonha que anda nu por entre gente bem-vestida. Desperta-o uma voz do sótão que repisa com ele os fatos que o levaram a ser um ressentido, chamado pela mãe de estrume. É um tanto forte, mas a vida não é mesmo para amadores.

Na primeira parte do livro, Damiano casa-se com Nena, que logo o trai, sai de casa, volta e é perdoada pelo marido. Não há nenhuma dúvida sobre ela. Nena não é Capitu. Traiu mesmo. Mas não lhe incomoda a traição até que um bronco - chamado simplesmente de Turco - observa que sua filha mimada é a cara de um tal Salim. Pode desenterrar Dom Casmurro, mas não irá longe o leitor interessado nas raízes machadianas do novo romance de Rodrigues. Ele avança em outra direção. Na segunda parte, Rodrigues obriga Damiano a contar a própria história como se fosse um outro homem. A trama paralela do autor parece sugerir uma tela de cinema projetando memórias sentimentais. Rodrigues assume sua cinefilia e lamenta que À Margem da Linha não tenha sido filmado - a transposição para o cinema deveria ter sido realizada pelo cineasta Murilo Salles.

Sobre a contaminação da literatura contemporânea pela sintaxe do cinema, ele não a considera tão grave como alguns ensaístas que, preocupados com a desestruturação do real pela montagem cinematográfica, chegam a temer pelo futuro da escrita. O cinema, segundo Rodrigues, continua submetido ao reinado da literatura. Prevalece o cinema narrativo e sua única esperança está na recomposição tecnológica. Já a literatura dispensa esse aparato. Rodrigues usa como material uma artesanal agenda - ou caderneta de anotações - gasta pelo tempo, herança de seu padrasto (e reproduzida no livro), que viveu no Uruguai, como Guido, alter ego de Damiano.

Não é a única referência autobiográfica de As Vozes do Subsolo. Um sentimento de religiosidade, predominante na infância de jovens subproletários urbanos, como Rodrigues, se interpõe no caminho do autor. Logo no começo do romance, ao ouvir a voz que vem das profundezas e o faz aceitar o ódio como "companhia indigesta", a ponto de praticar um ato de violência, Damiano não revela o dom a ninguém, temeroso que as pessoas identifiquem nela a manifestação de um "encosto". "Na primeira versão do romance, pensei em narrar a história de um louco que ouvia vozes, um obsedado, como se diz entre os espíritas, mas logo desisti da ideia." De posse dos documentos do padrasto, cujas anotações têm 54 anos, ele começou a imaginar uma história que não se desenvolveu. "Joguei tudo fora e reescrevi o texto inicial entre 2007 e 2008." Só deixou um personagem "esquisitão", introduzido no livro quase à maneira de um Hitchcock em seus filmes, que o autor, discreto como o amigo Raduan Nassar, assume ser ele mesmo.

Seu perfil introvertido tem lá suas vantagens. Ele circulou incógnito pela última Flip, em Paraty, enquanto o ex-casal formado pela artista Sophie Calle e o escritor Grégoire Bouillier lavavam a roupa suja em público. Rodrigues não perderia tempo lendo as cartas da dupla. Em se tratando de literatura francesa, ainda prefere André Gide e Albert Camus.