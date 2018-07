Um bairro paulistano evocado em tom lírico

Mino Carta

Boitempo

96 págs., R$ 29

O jornalista Mino Carta diz que o seu livro Crônicas da Mooca não tem maiores pretensões. Diretor da primeira redação de Veja, IstoÉ e Jornal da Tarde, Mino escreve deixando-se embalar pelas lembranças, que lhe trazem de volta as noites perfumadas pelo jasmim e as histórias daquele bairro da zona leste. Com lirismo, ele fala dos imigrantes que povoaram a Mooca - não apenas dos italianos, seus conterrâneos, mas também dos espanhóis, portugueses e eslavos. As crônicas são ilustradas por fotos de Hélio Campos Mello. Além de jornalista, Mino é escritor - autor de O Castelo de Âmbar e A Sombra do Silêncio - e pintor. Nascido em Gênova, vive em São Paulo desde 1964. Hoje dirige a revista CartaCapital.