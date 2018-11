Um campo de futebol por apenas R$ 2,99

O preço mais baixo dos terrenos foi objeto de intenso lobby ruralista e descontos aos candidatos a títulos de terras na Amazônia por meio do programa de regularização fundiária Terra Legal foi definido em portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Simulações de preços mostraram que um terreno de 200 hectares no município de Manoel Urbano (AC) poderá ser vendido ao atual ocupante por menos de R$ 600, pagos em 20 anos em parcelas anuais, com três anos de carência e juros de 1% ao ano. Neste caso, o hectare sairá por R$ 2,99.