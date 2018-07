Um carro híbrido nas pistas de corrida

O novo carro de corrida laranja e branco construído pela Porsche exibe orgulhosamente a palavra "híbrido" nos para-choques traseiros. A palavra híbrido representa hoje uma das maiores esperanças da indústria automobilística. Não surpreende, portanto, que essa tecnologia já esteja presente até nos carros de corrida.

Em maio, o híbrido da Porsche competirá numa corrida de 24 horas na Alemanha, "trazendo às pistas de corrida um novo tipo de engenharia", diz Wolfgang Dürheimer, vice-presidente executivo da divisão de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

O Porsche 911 GT3 R Híbrido tem duas fontes de energia. Um motor tradicional de seis cilindros na parte anterior do veículo proporciona uma potência de 480 cavalos, impulsionando as rodas traseiras. Na parte posterior, dois motores elétricos fornecem a cada uma das rodas dianteiras uma explosão de potência de 80 cavalos na aceleração.

As aparentes vantagens do sistema híbrido em termos de potência, no entanto, precisarão compensar uma desvantagem: os componentes elétricos também tornam o veículo mais pesado, o que não é bom numa corrida automobilística.

O grande trunfo do veículo híbrido é a sua capacidade de converter em energia elétrica a força empregada nas freadas, e isso funciona melhor com a desaceleração gradual. Mas as corridas são uma constante alternância entre aceleração total e frenagem total. Nenhuma bateria pode resistir a esse ritmo.

Por isso, o sistema desenvolvido pela Porsche não depende de um mecanismo de armazenagem química da eletricidade. Em vez de uma bateria recarregável convencional, os projetistas do carro incluíram um sistema mecânico de recuperação de energia. Ele fica instalado no banco do passageiro, normalmente vazio nos carros de corrida. É semelhante a uma panela de pressão e, com todos os seus cabos e peças eletrônicas, pesa cerca de 100 quilos.

A unidade é essencialmente um motor elétrico dotado de um rotor e um volante capaz de acelerar até 40 mil rotações por minuto. Para acessar novamente essa energia cinética, o dispositivo apenas inverte sua polaridade e se torna um gerador. A energia armazenada no volante é convertida em eletricidade e flui para os motores elétricos do eixo dianteiro.

O sistema parece perfeito para os carros de corrida. A unidade do volante é carregada em poucos segundos, o que significa que ela é capaz de armazenar a maior parte da energia gerada por uma freada total ? tornando tal energia novamente disponível com igual rapidez. Uma carga completa do sistema é suficiente para proporcionar um impulso de 160 cavalos de potência e duração de seis a oito segundos.

A tecnologia da Porsche nasceu na Fórmula 1. Várias equipes de corrida adotaram o sistema durante uma única temporada, antes de abandoná-lo para reduzir os custos de desenvolvimento. Agora, a tecnologia é pesquisada pela Porsche, no momento em que a empresa tenta assumir um novo perfil no setor, que um dia transformou a pequena fabricante de carros de Stuttgart numa das glórias alemãs nas pistas de corrida.

Entretanto, quanto mais a Porsche crescia nos últimos anos, mais ela se afastava do mundo dos esportes de velocidade. Atualmente, a participação da empresa em eventos automobilísticos grandiosos e internacionalmente conhecidos é mínima.

Wendelin Wiedeking, conhecido por ter reestruturado a Porsche durante os muitos anos que passou como diretor executivo da empresa, não era adepto das medidas caras cujo único objetivo seria preservar a mística da montadora alemã. Em termos de corrida, suas ambições se resumiram a transformar a Porsche na mais rápida máquina de ganhar dinheiro de todo o mundo. Na tentativa de realizar essa missão, ele chegou brevemente a velocidades supersônicas ? mas depois rodou na pista, culminando na sua renúncia ao cargo no ano passado.

A Porsche apostou sua independência e perdeu, sendo agora incorporada pela Volkswagen. A fusão pode também representar uma perspectiva mais favorável para o retorno da Porsche à sua paixão: os esportes automobilísticos. Os chefões da Volkswagen, Ferdinand Piëch e Martin Winterkorn, são gerentes movidos pela emoção e apaixonados pelos seus produtos. Agora, são eles que tomam as decisões na Porsche também. Os dois desenvolveram uma estratégia para trazer a Porsche de volta aos principais palcos do esporte automobilístico internacional, como a renomada corrida das 24 horas de Le Mans.