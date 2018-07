Um clássico de três mil anos...

A estreia do Estúdio da Cena

Marco Antonio Rodrigues está de volta ao galpão que conhece tão bem. Mas, desta vez, não à frente do Folias, com quem fez trabalhos importantíssimos nas últimas duas décadas. Ele dirige a peça de estreia do Estúdio da Cena, grupo fundado por atores egressos do Teatro Escola Célia Helena e da Escola Superior de Artes Célia Helena. Odisseia, que estreia hoje (12), e que tem dramaturgia de Samir Yazbek em parceria com o grupo, é uma versão atualizada e contemporânea da jornada de Odisseu em seu retorno da Guerra de Troia.

Ao longo de 18 meses, entre pesquisa e ensaios, foram incorporados ao texto final depoimentos do elenco, do diretor e do autor. Ao retornar, perplexo diante de um mundo que, 30 anos depois, ele já não reconhece, Odisseu observa ainda uma espetacularização de sua imagem por seus amigos e familiares, que se aproveitam de sua ausência para criar um mito lucrativo.

Uma atualização, apropriada a nossos tempos, de um texto de mais de 3 mil anos que é um dos esteios do imaginário ocidental. Guilherme Conte

Helen (Isabella Lemos) e Danny (Marcelo Pacífico) são um casal comum, como qualquer outro, da classe média britânica. Em sua confortável casa de subúrbio, eles se preparam para jantar, como fazem todas as noites. Só que, inesperadamente, Liam (Renaldo Taunay), irmão dela, aparece à porta com a roupa suja de sangue. Quando questionado sobre o que aconteceu, seu depoimento é inconsistente, e um clima de suspeita se instaura. Este é o gatilho que detona a trama de Órfãos, peça escrita pelo jovem dramaturgo britânico Dennis Kelly que estreia hoje (12) no Teatro Nair Bello.

Nascido em Londres em 1970, ele escreveu o thriller com um agudo humor negro em 2009, e logo arrebatou prêmios no Edinburgh Festival Fringe. Quem assina a montagem, eleita a 'Melhor peça adulta' no 16º Festival Cultura Inglesa deste ano, é a diretora, atriz e tradutora Clara Carvalho - que verteu o texto ao português ao lado de Isabella e Marcelo. Ou seja: uma montagem que vem carregada com o DNA do Grupo Tapa, do qual todos fazem parte. GC