Um clássico pelo sonho do título

Perseguidor mais voraz ao líder Palmeiras, o São Paulo conta com peças importantes no duelo, como Rogério Ceni, Miranda, Hernanes e Dagoberto, ausentes na derrota por 3 a 1 do primeiro turno diante do Corinthians. Titulares que aumentam a confiança nos tricolores para ver, enfim, a queda de incômodo tabu de sete jogos ou dois anos e sete meses sem vitória diante do rival. Nesse período, foram quatro derrotas e três empates.

"Desta vez, o Corinthians não vai ter facilidade", acredita o zagueiro André Dias. "No primeiro turno, tínhamos acabado de ser eliminados na Libertadores e havia o trauma da demissão do Muricy (Ramalho)", recorda. "Estávamos desconfiados uns dos outros, sem tranquilidade. Este jogo vai ser diferente. As equipes têm chance de levar o título."

Richarlyson, autor do gol tricolor naquela partida, era a única dúvida de Ricardo Gomes. O volante passou a semana em tratamento e repouso, por causa de dores na coxa e joelho esquerdos, e fez o treinador estudar alternativa para substituí-lo. Ontem pela manhã, treinou e joga.

A força máxima tricolor contrasta com um novo Corinthians. Do elenco campeão paulista e da Copa do Brasil do primeiro semestre, Cristian, André Santos e Douglas foram negociados e Elias cumpre suspensão. No duelo do primeiro turno, Alessandro e Dentinho foram poupados. Hoje, no entanto, são peças-chave na nova equipe, Defederico estreia, Paulo André aparece na defesa e Edno também deve surgir. "Eles mudaram, mas só de treinador, nós mudamos bem mais, trocamos o conjunto, a forma de jogar...", avalia Alessandro. "E leva tempo para entrosar."

O zagueiro William, de volta após quase dois meses, endossa as palavras do companheiro. E vai além. "Restam 13 rodadas - e com cinco, seis vitórias, a equipe entra na briga pelo título. Uma vitória agora nos dará ânimo para arrancar no campeonato."