Um dia após Lula admitir retração, Mantega descarta recessão O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira que o país não sofrerá uma recessão em 2009, apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter admitido que o Brasil enfrentará uma retração. "Nós não vamos ter uma recessão em 2009", afirmou o ministro ao ser questionado por jornalistas se poderia comentar a afirmação do presidente. "O presidente falou uma dimensão da crise econômica e o ministro (do Planejamento) Paulo Bernardo se antecipou e disse que concorda com o presidente... Nós estamos vendo uma desaceleração da economia... mas não vamos ter uma recessão", acrescentou Mantega. O ministro participa, no Palácio do Planalto, da apresentação do balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). (Reportagem de Fernando Exman)