Um dia atrás de ingresso. Em vão

De acordo com a diretoria do Santos, os sócios teriam prioridade, com venda antecipada pelo site Ingresso Fácil - para os que não podem ir aos guichês da Vila - desde as 13 horas. Mas não foi assim. Durante todo a tarde, o site dizia que os ingressos seriam vendidos "em breve". No início da noite, a compra parecia liberada, mas o site não funcionava.

O telefone da empresa Ingresso Fácil não atendia. O telefone do escritório do Santos Futebol Clube na capital não existe, segundo a gravação da telefonista. O e-mail do Santos rejeita as mensagens. E o departamento do clube que atende os sócios lava as mãos: "Deve ser algum problema da Ingresso Fácil. Não temos nada a ver com isso."

Como os associados pagam meia entrada, fica a suspeita de que o clube tenha restringido a venda pensando na renda maior que poderia conseguir ao deixar esses mesmos ingressos nas mãos dos não-sócios, obrigados a pagar o dobro, R$ 80, por cada entrada.