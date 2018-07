Um dia depois blitz, rotina do vício volta à cracolândia

Diante disso, a Polícia Militar está organizando uma ocupação, em parceria com o Ministério Público e órgãos da Prefeitura. O retorno tão rápido dos viciados às ruas só aumentou a revolta dos moradores e comerciantes. Para eles, esse tipo de ação policial não tem efeito concreto. ?É como se não tivesse acontecido nada. Eles só foram dar uma volta e retornaram. À noite já foi um inferno de novo e hoje (ontem) continua do mesmo jeito?, reclamou o funcionário de um hotel que fica em um dos pontos preferidos dos usuários, no cruzamento das Ruas Conselheiro Nébias e Vitória.

O tenente-coronel da PM Osni Rodrigues de Souza, comandante do 13º Batalhão, afirma que são feitas ações constantes e as pessoas flagradas em atos ilícitos acabam encaminhadas à delegacia. Entretanto, se o grupo estiver apenas andando de um lado para outro, os policiais nada podem fazer - porque não é crime. ?Estamos articulando uma grande operação em parceria com o Ministério Público e as áreas de Saúde e Assistência Social. A ideia é permanecer na região por pelo menos uma semana.? Segundo ele, essa estratégia evitaria a ida e vinda dos usuários. ?É uma operação complexa, que exige logística e, por isso, estamos organizando com muita calma. Ainda não há data.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.