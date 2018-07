'Um dia é pouco para contar tudo o que vivi'

Maria foi descoberta pela reportagem do Estado por acaso. Depois de uma semana de pedidos de informações sobre o paradeiro de Virgílio Leão de Carvalho, um remanescente dos redutos rebeldes que estaria com 102 anos e morando em Lebon Régis. Um blogueiro, o jornalista Cícero Machado, informou que ele morrera havia uma semana. Machado e uma professora ajudaram a localizar outra sobrevivente da guerra que morava no município e estaria lúcida. Era Maria.

Ao lado de um fogão de lenha e na companhia de Linda, uma pequena cadela, Maria descreve os dias difíceis sofridos durante a "guerra dos jagunços". "Os caboclos chegaram a comer até couro de cinto para saciar a fome", relata. Maria tinha 6 anos quando a guerra começou e 10 quando o conflito terminou. "Eu passei fome no mundo", relata. "Nossa, a gente sofreu muito. Um dia é pouco para eu contar tudo o que vivi."

Maria evita falar de sua experiência em redutos rebeldes. Não perdoa os líderes dos caboclos. Em seus relatos, Adeodato é tão vilão quanto os militares. Ela acusa os dois lados. Quem ouve sua história tem dificuldade de saber se Maria acusa "pelados" (caboclos) ou "peludos" (militares).

"Eles tiravam os seios das mulheres, matavam. Eram bandidos. Não eram maus, eram bandidos", ressalta. "Morreu muita gente matada, muita criança", completa. "Matavam os pobrezinhos dos anjos, pecado."

Devoção. Falante e com olhos brilhantes, Maria está longe de parecer uma mulher centenária. É verdade que os olhos perderam a tonalidade castanha, ficando quase azuis. Ela, porém, mantém uma voz firme e uma expressão forte. Reclama que "as vistas não dão mais". Para mostrar sua fé em São João Maria, vai até o quarto e, depois de alguns segundos, volta com um pequeno quadro com o retrato do monge que inspirava a facção messiânica dos rebeldes. "Meu santinho está se apagando", constata. "Antes, eu enxergava a panelinha na mão dele."

"Eu acendo até velinha para São João Maria porque não sei se é vivo ou morto. Se não for, não tem problema", diz, sorrindo. "Muita gente virou crente, eu não viro: vou morrer católica."

Maria conta que o pai era alemão e a mãe, uma cabocla "bem morena". A mãe morreu quando ela ainda era criança, deixando cinco crianças menores. "Só durei até hoje porque tenho sangue de bugre", avalia. "Fui picada por cobra, apanhei de tapa, chinelo e vara de marmelo", conta. "Estou viva porque Deus não se lembrou de mim."

Do casamento com Pedro Lins, filho de rebeldes, Maria teve cinco filhos, três homens e duas mulheres. Ainda criou outros três meninos de uma relação anterior de Pedro. Reclama que, hoje, as crianças e jovens cumprimentam rapidamente os mais velhos. "Um afilhado nem louvado dá mais. Agora, é só 'boa tarde', 'bom dia', 'boa noite'. Que esquisito", diz.