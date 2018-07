Um dia especial para 46 naviraienses

Um ônibus com 46 sortudos saiu ontem à noite de Naviraí, a 370 quilômetros de Campo Grande (MS), rumo ao litoral paulista. No meio de semana, a viagem de quase 14 horas para superar os mil quilômetros nem parece prêmio. Mas foi ganha em um sorteio, cujo brinde principal é ver Santos e Naviraiense, hoje, às 21h50, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

O sorteio foi feito entre clientes da loja de eletrodomésticos que patrocina o pequeno clube de Naviraí, cidade de 45 mil habitantes. Maior do que o amor pelo time local, porém, os ganhadores admitem que é a oportunidade de ver Robinho e os garotos da Vila em ação. Tanto que usarão uma camiseta especial, que mescla o uniforme do Naviraiense com o do Santos.

Um dos contemplados, o funcionário público Luis Carlos Arruda teve de trocar de turno com um colega de trabalho para viajar. Tudo para ver seu time do coração, o Santos, atuando em seu lendário estádio. "Há 10 anos visitei a Vila, mas não era em dia de jogo. Estava planejando ir à Praia Grande em outubro, mas este prêmio inesperado antecipou tudo", diz Arruda, que comprou um ar-condicionado na loja patrocinadora.

Ele viaja ao lado da esposa, que aprendeu a gostar de futebol por sua causa. "Ela vibrou quando soube do resultado. Nunca foi a Santos. Vou aproveitar para levá-la à praia durante a tarde." A previsão sem chuva anima Arruda. "Até se estiver nublado vamos entrar na água."

Já o autônomo José Roberto Pinheiro embarcou sem a família, mas não vai se sentir só. "Não tem problema, conheço bastante gente que também foi sorteada. Naviraí é uma cidade pequena, todo mundo se conhece."

Torcedor do Corinthians, Pinheiro assegura que seu segundo time é o Santos. Mas pretende torcer mesmo para o Naviraiense, que segundo ele tem chances. "É um time entrosado, que está bem no Estadual. Dá para surpreender", diz ele, que concorreu no sorteio após comprar uma máquina de lavar. Um ônibus, com torcedores da organizada CEN (Clube Esportivo Naviraiense) Loucura também é aguardado.

Santos x Naviraiense

SANTOS:Felipe; Maranhão, Edu Dracena, Durval e Pará; Rodrigo Mancha, Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Robinho e Neymar.

Técnico: Dorival Júnior.

NAVIRAIENSE Aldo; Giordan, Jaime, Célio Lima e Adriano Lajes; Jean Carlos, Jacó Pitbull, Maílson e Marcelo Castelli; Rudson e Cristiano.

Técnico: Paulo de Rezende. Juiz: Pablo dos Santos Alves.

Local: Vila Belmiro. Band, SporTV e ESPN Brasil 21h50