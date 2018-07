Um dia para Kaká e Ronaldinho esquecerem

Os dois maiores ícones do futebol brasileiro na Europa tiveram ontem, pelas oitavas de final da Copa dos Campeões, uma noite para ser esquecida. Pouco inspirados, Ronaldinho Gaúcho e Kaká se despediram da competição de maneira melancólica, por Milan e Real Madrid, respectivamente.

Ronaldinho ainda viu diminuir suas já remotas chances de ir à Copa. Na goleada por 4 a 0 para o Manchester United, em que Rooney brilhou de novo e fez dois, o craque gaúcho pouco produziu e desperdiçou sua melhor oportunidade de tentar fazer Dunga mudar de ideia.

O time milanês, que havia levado 3 a 2 em casa no jogo de ida, tinha poucas esperanças de eliminar os ingleses no Old Trafford. Mas a goleada sofrida pelo heptacampeão europeu deixa o já criticado técnico Leonardo em situação ruim no clube. Além de Rooney, marcaram Park e Fletcher para os ingleses, que passearam em campo do início ao fim.

Kaká teve o gosto amargo de ver o time de estrelas do Real Madrid cair em pleno Estádio Santiago Bernabéu diante do Lyon, no empate por 1 a 1. Apagado no jogo e sob olhar desconfiado da torcida, foi substituído logo após o gol francês, aos 30 minutos do segundo tempo, que selou a desclassificação. Visivelmente irritado e sob vaias, saiu para dar lugar a Raul.

A sexta eliminação consecutiva do Real nas oitavas da Copa dos Campeões deu um fim precoce a um sonho antigo dos merengues, turbinado pelas contratações de Kaká e Cristiano Ronaldo. Era a chance de conquistar o décimo título europeu em sua casa - a final da competição ocorre no dia 22 de maio, no Santiago Bernabéu.

Os madrilenhos saíram na frente com Cristiano Ronaldo, logo aos 5 minutos da etapa inicial. Quando o jogo parecia se encaminhar para a prorrogação, Pjanic aproveitou um cochilo da zaga espanhola para calar o estádio de Madri. Com o fracasso, o técnico chileno Manuel Pellegrini tem o cargo bastante ameaçado no Real.

LIGA EUROPA

Hoje, a partir das 15 horas, é a vez dos jogos das oitavas de final da Liga Europa, com 8 jogos. Entre os destaques, Juventus x Fulham, Lille x Liverpool e Benfica x Olympique.