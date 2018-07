Um dia, um gato, curso intensivo sobre artes felinas

Desde sua estreia em 1981, em Londres, Cats tornou-se uma referência entre os musicais, transformando-se em um dos shows mais rentáveis da Broadway e fixando as regras que seriam obrigatórias para seus sucessores. "Por conta disso, todas as montagens ao redor do mundo precisam seguir as normas básicas", conta o americano Richard Stafford, diretor e coreógrafo encarregado de coordenar a montagem nacional que estreia no dia 4 de março.

Isso significa desde utilizar os mesmos figurinos até orientar o elenco a reproduzir com exatidão os gestos felinos, pois o musical conta a história de uma noite especial na vida dos gatos do grupo Jellicle. Eles se encontram no Jellicle Ball, onde seu líder sábio e benevolente, Old Deuteronomy, fará uma escolha e anunciará qual deles vai para um lugar especial chamado Heavyside Layer, em que poderá renascer para uma nova vida Jellicle.

"Por conta disso, tornei-me perfeccionista", conta a cantora Paula Lima, que interpreta Grizabella, a gata que vive afastada do grupo. "Não é só saber a letra das músicas, mas também como deve ser a posição da mão, onde o pé deve se posicionar. Tudo tem algum sentido."

Como o restante do elenco, Paula aprendeu a fazer sua própria maquiagem a partir de um modelo do original americano. "A vantagem é que agora o material é mais moderno e não borra com o suor."

A evolução tecnológica, aliás, facilitou as produções mais modernos. "Apesar de os modelos serem rigorosamente iguais aos originais, os novos tecidos permitem mais mobilidade aos atores", conta Genevieve Petitpierre, supervisora de figurinos e especialista em musicais.

Cats será também um marco na carreira de dois "veteranos": Saulo Vasconcelos e Sara Serres. "Como participamos de O Fantasma da Ópera e A Bela e a Fera, fechamos agora a tríade dos principais musicais", conta Vasconcelos. "E certamente é o trabalho mais difícil, pois as músicas têm um tom mais agudo", completa Sara. A versão, aliás, foi feita por Toquinho.

Orçado em R$ 6 milhões, o espetáculo deverá ser o primeiro montado no Teatro Abril a viajar para outras capitais, no segundo semestre.