Um dos assassinos de João Hélio é preso com drogas

Em fevereiro de 2007, João Hélio trafegava de carro com a mãe por Madureira, na zona norte do Rio, quando quatro homens renderam a mulher e roubaram o carro. O menino tentou sair do veículo, mas ficou preso pelo cinto de segurança, foi arrastado por sete quilômetros e morreu.

Ezequiel foi detido pouco depois do roubo. Ele tinha 16 anos e cumpriu três anos de internação em um abrigo para adolescentes infratores. Em 2010 Ezequiel passou para o regime de semiliberdade. Em abril de 2011, recebeu o benefício da liberdade assistida e deixou de frequentar o abrigo.

Nesta terça-feora, segundo a Polícia Civil, Ezequiel foi preso com sua mulher, de 20 anos, e outro rapaz. Para não ser preso, ele tentou subornar os policiais oferecendo a eles um carro, uma moto e dinheiro, conforme a PM. O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, corrupção ativa e receptação. Após completar 18 anos, Ezequiel não tinha passagens pela polícia.