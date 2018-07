Um dos donos da boate Kiss não foi localizado O delegado Sandro Meinerz, um dos responsáveis pela investigação do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que vitimou 233 pessoas na madrugada de hoje, informou há pouco que um dos três proprietários do estabelecimento ainda não foi localizado pela Polícia para dar depoimento e outro já foi ouvido. "Um deles foi ouvido, e outro desapareceu", disse o delegado, sem detalhar o teor do depoimento.