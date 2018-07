Um é preso em roubo a caixa eletrônico em SP

Por volta da 1h15, em Santo André, no Grande ABC Paulista, uma quadrilha tentou arrombar os caixas eletrônicos instalados no supermercado Wall Mart, na Avenida dos Estados, no Parque João Ramalho.

Cerca de cinco suspeitos armados renderam os vigias do local e tentaram arrombar os caixas eletrônicos do Bradesco com maçarico. Sem conseguir, os bandidos levaram duas armas dos seguranças e fugiram, segundo a PM. Ninguém foi preso. O caso foi registrado no 2ºDP de Santo André.

Um homem foi preso após tentar arrombar, com uma serra, um caixa eletrônico do Banco Santander, na Avenida Vitorino Dell Antonia, no bairro Vila Noemia, em Mauá. Os policiais foram acionados e por meio de informações do representante do banco, localizaram o veículo usado pelo bando.

Um homem foi preso dentro do carro, onde estavam as ferramentas usadas para o assalto. O caso foi registrado no 1ºDP. A PM não tem informações sobre quantos suspeitos participaram do assalto.