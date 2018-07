Um elenco impecável em concerto cênico brilhante

A marechala Marie Therese von Werdenberg, personagem secundária, cresceu, por um desses fenômenos que escapam até à intenção do libretista, e tornou-se a personagem central de uma ópera que se chama O Cavaleiro da Rosa. André Heller-Lopes sabe disso, e foi em torno dela que centrou o hábil "concerto cênico" apresentado na semana passada na Sala São Paulo. Foram bem exploradas as ideias centrais: a consciência que Resi tem da passagem do tempo, e de ter chegado a hora de o amante adolescente libertar-se, para viver, com uma mulher de sua idade, uma vida nova; e a extrema nobreza com que ela o aceita e, mais do que isso, de certa forma, abençoa o amor dos dois, ao manobrar discretamente Faninal, para que ele perdoe a rebeldia da filha.

Heller ressaltou toda a nobreza de espírito de Marie Therese nessa versão de concerto, em que utilizou judiciosamente todos os espaços disponíveis, em uma sala que não foi prevista para a montagem de ópera, contornando, de forma inteligente, os obstáculos de um espetáculo muito longo, com passagens sem ação externa, evitando que elas se tornassem monótonas. Para as sequências potencialmente mais perigosas - o mafuá que invade o quarto da marechala, no primeiro ato; os distúrbios na casa de Faninal; as armadilhas que Octavian arma para o barão Ochs na taverna do último ato - encontrou soluções flexíveis, com a articulação entre os espaços no proscênio e no coro.

Mas todo o engenho do "concerto cênico" de Heller não sairia do chão, se esta execução do Rosenkavalier não nos tivesse oferecido um dos melhores elencos de ópera a que assistimos recentemente nesta cidade. Bom cantor, excelente ator, intérprete experiente do papel, Franz Hawlata sabe perfeitamente o que está fazendo, e sua criação do barão Ochs auf Lerchenau foi impecável - tanto nas passagens bufas quanto num final em que (ele é um nobre, afinal de contas!) entende que perdeu a partida, e chegou a hora de se retirar, com o resto de dignidade que ainda lhe resta.

A seu lado, Kristine Jepson foi um Octavian de voz volumosa e bem projetada, igualmente à vontade no registro lírico, quando expressa a paixão pela Marechala, ou no cômico, quando finge ser a criada Mariändel. Atravessando os três atos de uma ópera que exige muito dela, Jepson chegou incólume, com absoluto frescor vocal, ao final: o "trio dos trios" e o lindo dueto de amor que coroam a partitura.

O elenco foi levemente desequilibrado pela Sophie de Anna Korondi, cujo material, embora interessante, não está à altura dos seus companheiros de elenco. E ela tem a tendência a emitir agudos esganiçados, em passagens mais pesadas. Não lhe faltaram momentos em que soube sugerir a juventude e feminilidade de sua personagem. Mas fazê-la cantar numa distribuição como a deste Rosenkavalier não foi justo para com ela.

Marcos Thadeu e Denise de Freitas investiram todo o charme e veneno na criação de Annina e Valzacchi, o casal de trambiqueiros. Denise, principalmente, demonstrou a cantora que é ao contracenar, de igual para igual, com Hawlata, no final do segundo ato, um dos melhores momentos do espetáculo (como seria bom poder vê-la fazendo Octavian!). O timbre brilhante e a postura cênica de Rodrigo Esteves traduziram perfeitamente todo o entusiasmo do rico burguês Faninal com o bom negócio que fará, ao enobrecer seu nome casando a filha com um barão pé-rapado. Esteves encontra-se em um estágio de sua carreira em que está pronto para cantar o Mandryka, da Arabella, um dos grandes barítonos straussianos.

Paulo Queiroz fez com muita classe o mordomo de Faninal e o estalajadeiro. Marília Vargas, Carlos Eduardo Marcos e os outros artistas brasileiros compuseram corretamente o amplo grupo de cantores de apoio. Uma surpresa foi o timbre privilegiado, o volume e facilidade de projeção do paraense Atalla Ayan (o Tenor Italiano), cuja carreira se iniciou no Festival do Teatro da Paz. Este é um cantor do qual poderemos esperar boas coisas, se ele souber administrar de forma correta a bela voz que Deus lhe deu - e que o Conservatório Carlos Gomes soube lapidar.

Last but not the least, na noite de estreia, a soprano Anne Schwanewilms não começou bem. No início do primeiro ato, a interpretação soava insegura e, em determinados momentos, a voz sequer corria bem o suficiente para ser ouvida, ou a postura física refletia o envolvimento da personagem com a ação. A intérprete da Marechala só emergiu na mágica sequência final do primeiro ato, em que o belo timbre e a variedade de coloridos de Anne foram postos a serviço da reflexão de Marie Therese sobre a passagem do tempo. Esse, porém, é um problema que não deve repetir-se nas demais récitas pois, no terceiro ato, já de plena posse de seus recursos, Anne fez emocionante leitura dos momentos finais da ópera.

Pela primeira vez, nas mãos de Sir Richard Armstrong, o problema crônico da Sala São Paulo - obrigar cantores e orquestra a ficarem no mesmo plano, condenando uns a serem encobertos pela outra - não ocorreu. Straussiano experimentado, Armstrong equilibrou a enorme orquestra - numa noite com a Osesp em estado de graça -, de modo a sempre abrir espaços para as vozes (em passagens demasiado maciças dos atos 2 e 3, é difícil evitar que isso aconteça até mesmo no palco). E destacou-se a elegância com que ele conduziu todo o final do segundo ato, e o lirismo com que tratou o monólogo da Marechala, no primeiro e, sobretudo, na música incandescente com que a ópera se encerra.