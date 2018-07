Um em cada dois projetos da Câmara-SP acaba vetado Um em cada dois projetos de lei de autoria dos vereadores da capital paulista aprovados no ano passado apresentou problemas ou irregularidades e foi total ou parcialmente vetado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Levantamento realizado pela Agência Estado, com informações do Movimento Voto Consciente e do Diário Oficial do Município, mostra que, das 150 propostas que receberam no ano passado a chancela do plenário da Casa, 75 esbarraram no prefeito. Dentre as proposições, uma delas pretendia nomear uma praça que já tinha nome e outra previa a distribuição gratuita de protetores solares a funcionários públicos.