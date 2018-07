Um espelho irlandês Todo mundo tem uma teoria sobre a crise financeira. Teorias que vão das absurdas às plausíveis - alegação que os democratas liberais de alguma maneira forçaram os bancos a emprestar para pessoas sem condições (mesmo com os republicanos no controle do Congresso) até a crença de que instrumentos financeiros exóticos é que fomentaram a confusão e a fraude. Mas o que sabemos de fato? Bem, de certa maneira, só a dimensão da crise foi útil, no mínimo, para a pesquisa. Podemos analisar aqueles países que evitaram o pior, como o Canadá, indagando o que eles fizeram certo - como limitar o endividamento, proteger os consumidores e, sobretudo, não se deixar levar por uma ideologia que nega qualquer necessidade de regulamentação. Podemos também estudar aqueles países cujas políticas e instituições financeiras pareciam muito diferentes das dos Estados Unidos, mas também foram atingidos, e tentar encontrar as causas comuns. Então, vamos falar da Irlanda.