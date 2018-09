Um gigante que nasce modesto no ar rarefeito

É preciso enfrentar o frio e o ar rarefeito para chegar ao início do Amazonas. As primeiras águas do rio brotam de uma fonte do Monte Queuisha, a 5.179 metros de altitude, no deserto do altiplano peruano, em Arequipa. Dali, um filete de água desce azul a montanha entre cascalhos e se junta a outros córregos da Cordilheira dos Andes.

A Quebrada (Córrego) Apacheta é considerada a origem do Amazonas pelos governos do Peru e do Brasil. Foi o polonês Jacek Palkiewicz quem, em 1996, apontou o Apacheta como nascente do rio. Mas moradores consideram outro ribeirão, que brota a 10 quilômetros do Apacheta, como curso inicial do rio: a Quebrada Carhuasanta, que nasce no Monte Mismi, de 5.772 metros, descrita em 1971 pelo inglês Loren MacIntyre.

O Carhuasanta desce a montanha e, embaixo, corta uma área plana. Na parte baixa, ele alimenta "bofedales", formações de musgo onde animais saciam a sede. Lá as mulas usadas pela equipe do Estado param para beber água - água do Amazonas, que aqui não atinge 1 metro de largura nem 30 centímetros de profundidade. Mais adiante o córrego se junta ao Apacheta para dar origem ao Rio Lloqueta. É com esse nome que o curso d"água vai atravessar o deserto peruano, entre montanhas sem vegetação, secas.

Não há estudos sobre o impacto das mudanças climáticas nas geleiras, mas muleiros e guias afirmam que os montes gelados estão menores a cada ano. Natividad Flores, de 55 anos, guia da equipe do Estado, diz que isso ocorreu com o Mismi e outras montanhas imponentes de Arequipa, como o Misti e o Ampato.

Por causa do degelo no Ampato, o arqueólogo americano John Reihard achou em 1995 uma joia: a múmia de uma garota imolada por sacerdotes incas em oferenda ao deus Wamani. Estima-se que tinha 14 anos quando foi morta. Juanita, como foi batizada, está numa urna climatizada no Museu Santuários Andinos, em Arequipa.

Funcionária do museu, Paola Vera diz que, nos últimos anos, foram achadas 14 múmias de crianças incas sacrificadas em épocas de terremotos e inundações para "acalmar" os deuses. Crianças da nobreza, as mais belas, eram escolhidas. Juanita tem rosto largo e cabelos negros. Do lado direito do crânio, está a marca do instrumento de pedra usado pelo sacerdote que a imolou. Hoje, as oferendas dos camponeses são alpacas e lhamas, cujos restos podem ser vistos numa caminhada pelo Mismi.