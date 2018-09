Um giro pelas capitais no embalo do U2

Após cinco anos, a banda irlandesa liderada por Bono Vox volta ao Estádio do Morumbi, em São Paulo, em três apresentações: dias 9, 10 e 13 de abril. Porém, diante de tamanha dificuldade para adquirir ingressos - esgotados em menos de 12 horas -, não são poucos os fãs que vão ficar de fora destas noites memoráveis.

Caso você se inclua neste grupo, há algumas opções: a TAM Viagens criou um pacote que inclui ingresso, coquetel no Hotel Hilton e transfer até o Morumbi por R$ 895. Ou pode aproveitar a chance de dar uma escapadinha até outros destinos e investir nos shows em países vizinhos, ainda com ingresso. No dia 25, o U2 estará em Santiago e, nos dias 30 de março, 2 e 3 de abril, em Buenos Aires.

Com os hermanos. Há quem leva para as três noites embaladas pela trilha da turnê U2 360º. O pacote da Flot, com aéreo, duas noites em quarto duplo, café, ingresso e transfer sai por US$ 838. E você ainda terá tempo para passear pela Recoleta ou visitar o Teatro Colón, por exemplo.

Na moderna Santiago. Por US$ 1.090, a Agaxtur leva para a única apresentação em solo chileno. O pacote inclui aéreo, duas noites em quarto duplo, com café, traslado, ingresso e um city tour - que você pode esticar com um almoço no sofisticado bairro El Golf ou ainda conferir a bela panorâmica da cidade no alto do Cerro Santa Lucia.

Vale a viagem

Perto de outras capitais europeias, a cidade de origem do U2 é pequenininha, mas nem por isso pouco expressiva. Também terra da Guinness e de Saint Patrick – a grande festa será celebrada a exatos dois dias –, Dublin encanta com sua atmosfera alternativa e um sem fim de autênticos pubs. Locais que, com um pouco de sorte, o turista pode esbarrar no próprio Bono Vox e sua trupe tomando um pint à noite. Com a luz do dia, vale explorar as ruazinhas da cidade, as pontes, o castelo e as igrejas que esbanjam cultura e história. Quanto à trilha sonora para o tour, você já sabe qual pode ser.

1 Clarence Hotel

No fim dos anos 1980, Bono e seu parceiro The Edge compraram e reformaram este hotel de seis andares, debruçado sobre o Rio Liffey. Em 2000, o terraço foi palco de um concerto surpresa da banda e suas dependências serviram de concentração para os músicos durante os ensaios da turnê atual.

2 Temple Bar

É o distrito mais boêmio e alternativo da capital. Repleto de pubs e casas noturnas (também tem restaurantes caros), fica lotado durante à noite, de turistas e buskers, como são chamados os artistas de rua. Além da diversão regada a muita cerveja, é um bom lugar para conferir a música tradicional do país, que rola por lá diariamente.

3 Castelo de Dublin

Com poucas características medievais, ele parece mais uma mansão que um palácio. Apenas uma parte está aberta para visitação – muitos aposentos são usados pelo governo – e os destaques ficam por conta da escadaria de acesso, a Sala do Trono, de 1740, e o St. Patrick’s Hall, com pinturas de Vincenzo Vandré no teto.

4 Fábrica da Guinness

No tour, uma exposição interativa mostra as etapas da fabricação – ali, aprende-se que a Guinness leva cevada, lúpulo, levedura e água das Montanhas Wicklow. Ao fim, a degustação é no Gravity Bar, com vista panorâmica.

5 Igreja de Saint Patrick

A principal catedral protestante da Irlanda foi erguida onde o santo mais popular realizava batismos, por volta de 450 d.C. Em 1254, a antiga capela de madeira foi substituída pela atual construção e, hoje, os jardins floridos ao seu redor ficam lotados no verão.

6 Old Jameson Distillery

Em um tour de 30 minutos pela antiga sede da destilaria Jameson, o turista caminha por cenários que ajudam a contar a história da fábrica, criada em 1780. A visita termina com um copo de uísque da casa.