Um guia para o futuro 'queijolier'

Veja o aspecto visual do queijo. A casca o protege durante o processo de maturação e indica o estilo do queijo. As com fungos devem ser comidas (como o brie) e as com parafina (gouda), nunca

Os "olhos" (buracos) e a distribuição deles são um bom indicativo da qualidade da fermentação - o parmigiano-reggiano, porém, não deve ter buracos

No nariz

Queijos envelhecidos costumam ter aroma pungente de amônia. Tente reconhecer os aromas. Comece identificando a família dos aromas, depois, com a prática, tente ser mais específico. Pode ser lático, floral, vegetal, frutado, tostado, animal...

Na boca

Observe se o sabor corresponde aos aromas. Na boca também se sente a estrutura do queijo, que pode ser solúvel, elástica ou granulosa