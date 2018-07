Um guia sobre a arte de editar revistas

Ao longo de sua carreira de três décadas na criação, direção e edição de revistas, Fatima Ali sempre fazia anotações sobre ideias, observações e orientações a fim de produzir o melhor para atrair leitores, de publicações tão diversas. "Meus colegas gostavam e até me pediam cópias, então pensei em um dia usar isso", diz Fatima, que lança hoje, na Livraria Cultura, o livro A Arte de Editar Revistas (Ibep - Companhia Editora Nacional). Voltada a desde estudantes até diretores de redação, como diz a autora, a obra é um guia feito por uma profissional a partir de sua própria experiência, seja na Editora Abril, seja na televisão, quando fundou a MTV no Brasil.

Fatima Ali afirma na introdução do livro que não fez jornalismo, nunca foi repórter, nem redatora. "Só fiz curso ginasial, mas sempre fui muito curiosa", diz. Aproveitou as oportunidades, passando por vários ofícios, de secretária até, aos 24 anos, em 1968, entrar na redação como diretora da revista Manequim. Para ela, é na prática que se aprende. "Acho que não é necessário passar por quatro anos de faculdade de jornalismo para adquirir o que se precisa para trabalhar na área", afirma. Seu livro trata de temas como "Capas Que Vendem"; "A Boa Reportagem"; e "O Orçamento", por exemplo.

A Arte de Editar Revistas é baseado em exemplos de projetos nacionais e internacionais que vão do início do século passado até as publicações "que mais crescem no novo milênio", terminando com a indicação da Love, edição inglesa. Todas as informações e material iconográfico foram reunidos por Fatima por 10 anos com o propósito de se fazer o livro.

Fazendo uma observação direta, a autora define que muitas das bases para se fazer/editar revistas "foram estabelecidas há 100 anos". "Deve-se pensar que as linguagens e o público são diferentes, mas os princípios de clareza, formas de chamar a atenção de leitores e a ética são os mesmos". Porém, o desafio é lidar com um leitor cada vez mais "impaciente".

Serviço

A Arte de Editar Revistas. De Fatima Ali. Ibep. 400 págs. R$ 72. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, tel. 23170-4033. Hoje, às 18h30